Amante disse à polícia que aluna trans da Unesp foi morta pelo namorado

Yuri e Roberto estão presos desde o dia 10 de julho. Para a Polícia Civil, Roberto Carlos é cúmplice no assassinato de Carmen. A vítima era namorada de Yuri, que também mantinha um caso com Roberto. O policial é apontado pela investigação como amante de Yuri e responsável por bancar os gastos dele.

Anteriormente, a defesa do PM disse ao UOL que ele é inocente. A reportagem procurou a defesa para pedir posicionamento sobre as novas informações divulgadas pelo delegado e aguarda retorno. Não foi possível localizar a defesa de Yuri. No entanto, à polícia, ele alegou inocência.

Entenda o caso

Carmen de Oliveira Alves despareceu em 12 de junho. Ela foi vista com vida pela última vez ao deixar o campus da Unesp em Ilha Solteira, e seguir em direção à casa de Marcos Yuri, com quem namorava.

Relacionamento de Carmen e Yuri era mantido longe do público; jovem pressionava namorado a assumir relação. Ainda segundo a investigação, Carmen também montou um dossiê com provas de supostas práticas ilícitas de Yuri. Esses teriam sido os motivos para o crime.

Investigação aponta que Yuri recebeu apoio de Roberto Carlos para cometer o crime. A polícia afirma que o PM era "comparsa" de Marcos e "bancava os gastos dele" em uma relação típica de sugar daddy, em que o mais novo é sustentado pelo mais velho.