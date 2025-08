Carregador de celular pega fogo em avião durante voo SP-Amsterdã; veja

Brasileira que estava no voo disse que houve gritaria e que o cheiro provocado pelo fogo foi incômodo. "Do nada todo mundo começou a gritar 'fogo', fez fumaça e um cheiro bem ruim", explicou ao UOL Camila Kohler.

Kohler também ressaltou que, apesar do susto, ninguém ficou ferido. "As comissárias já vieram correndo com extintor. Elas foram bem rápidas e tinham todos os equipamentos. Ninguém passou mal".

Fumaça foi dissipada pelo sistema de renovação de ar da aeronave e não foi necessário desviar a rota original. O voo pousou normalmente no horário previsto em Amsterdã.

Voo era administrado pela KLM, uma companhia dos Países Baixos. O UOL entrou em contato com a empresa para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. Em caso de manifestação, esta matéria será atualizada.