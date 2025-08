Cotista perde vaga em medicina por não ser reconhecida como parda

Foto antiga de Samille na escola Imagem: Arquivo pessoal

Aluna recorreu da decisão na própria universidade. Ela enviou mais imagens e alegou que se formou em biomedicina pelo Prouni, também como cotista. Porém, teve recurso negado.

Samille entrou na Justiça. A estudante teve que aguardar um ano por uma decisão liminar, que saiu em janeiro deste ano e ordenou que a UFF aceitasse sua matrícula. Ela, então, iniciou as aulas no 1º semestre de 2025.

Reviravolta voltou a tirar estudante da sala de aula

Próximo do fim do semestre, Samille teve acesso bloqueado pela universidade. Em vídeo no TikTok, ela contou que foi surpreendida ao ser barrada de entrar no refeitório o campus.