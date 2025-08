Festas secretas têm open bar para adolescentes de escolas da elite de SP

Santa Marcelina de São Paulo

"As celebrações de formatura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio no Colégio Santa Marcelina de São Paulo incluem tradicionalmente a missa e a cerimônia de colação de grau. Esses momentos são preparados com o apoio da equipe pedagógica, realizados em ambientes institucionais e inseridos no contexto de aprendizado que orienta o percurso dos estudantes ao longo da vida escolar.

Além dessas celebrações, é comum que famílias e grupos de estudantes optem por promover eventos comemorativos externos, organizados com apoio de empresas especializadas. Esses encontros acontecem de maneira autônoma, sem vínculo ou participação do Colégio.

O Santa Marcelina mantém uma relação próxima com as famílias, o que favorece a troca sobre diversos temas da vida juvenil. Questões relacionadas a bem-estar, segurança e escolhas conscientes fazem parte das conversas e ações formativas que permeiam o cotidiano escolar. Sendo assim, o cuidado com cada um e o diálogo com os responsáveis seguem sempre como prioridade da instituição".

Poliedro-SP

"A escola se preocupa com o bem-estar e a segurança de todos os alunos, dentro e fora do ambiente escolar. A adolescência é uma fase de descobertas, e o diálogo constante entre escola, famílias e estudantes é essencial para que escolhas conscientes e responsáveis sejam feitas. Temos conhecimento, por relatos de famílias e estudantes, de que alguns grupos organizam festas fora do ambiente escolar, inclusive com objetivo de arrecadar fundos para eventos como a festa de formatura. Esses eventos, assim como a própria festa de formatura, não são organizados pela escola nem integram sua programação institucional. A única cerimônia oficial promovida pela escola é a colação de grau, oferecida gratuitamente a todos os formandos.