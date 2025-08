Jovem é espancado por grupo de alunos em São Caetano do Sul; veja vídeo

Um estudante de 19 anos foi hospitalizado após ser espancado por um grupo de cinco pessoas em uma praça na noite de ontem, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Briga começou após discussão pela internet. Os envolvidos são colegas de sala da EJA (Educação de Jovens e Adultos) na escola estadual Bonifácio de Carvalho Coronel, segundo a Secretaria de Educação do Estado. O motivo do conflito, no entanto, não foi informado.

Rapaz foi atacado por uma das colegas, também de 19 anos. Ela abordou a vítima na praça, ao lado do teatro Santos-Dummond, e o agrediu com socos e chutes. O jovem recuou e os dois começaram a bater boca.