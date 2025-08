Quando o metrô vai finalmente chegar a Cotia, Guarulhos e ABC?

A estimativa é que as obras comecem em 2026 e durem até 2032 —o prazo é de 75 meses, pouco mais de seis anos. Por ainda estar em fase de estudo, é possível que detalhes sejam modificados no andamento do processo.

Rota deve reduzir o tempo de deslocamento em até uma hora, segundo o governo estadual. A expectativa é que a linha transporte até 630 mil passageiros por dia, com frota de 31 trens. A conexão com a 3-Vermelha, que conecta a estação Palmeiras-Barra Funda a Itaquera, é na parada Anhangabaú. Já a ligação com a linha 1-Azul será na estação São Bento. O projeto divulgado pela SPI aponta que a 19-Celeste terá 17,6 quilômetros de extensão e 15 estações.

Em março, o governo publicou resolução para iniciar as desapropriações para a linha. Uma área de 308 mil m² foi declarada como bem de utilidade pública, destacando a urgência nas desapropriações, que podem ser feitas através de acordos com os proprietários ou por vias judiciais.

Linha 20-Rosa

A 20-Rosa, que vai ligar a Lapa a Santo André (SP), também está na fase de estudos. O projeto básico do ramal, iniciado em janeiro e com previsão de conclusão em julho de 2026, está em elaboração. O documento é necessário para viabilizar a licitação das obras, definir o modelo de implantação da linha e o cronograma de construção.