Nova onda de frio vem aí? Massa polar avança e derruba temperaturas no país

Goiânia terá temperaturas mais amenas. Na capital goiana, e as máximas podem chegar aos 29ºC no sábado e 28ºC no domingo, quando a mínima será de 13ºC. Em Brasília, a amplitude térmica será ainda maior, com máxima de 30ºC e mínima de 13ºC no domingo.

No Rio de Janeiro, o final de semana será chuvoso, com temperaturas entre 16ºC e 20ºC. Em Vitória, o a mínima será de 20ºC no período, com máximas oscilando entre 22ºC e 28ºC. Já em Belo Horizonte, as mínimas serão de 14ºC e 15ºC, com máxima de 26ºC e 24ºC no sábado e no domingo, respectivamente. Destino muito procurado ao longo do inverno, Monte Verde (MG) deve registrar 5ºC no domingo, mas sem previsão de chuva.

A cidade de São Paulo vai esfriar um pouco a cada dia. Entre sexta e domingo, a mínima cai de 13ºC para 9ºC na capital paulista. A máxima também vai diminuir no período —enquanto na sexta-feira pode fazer até 25ºC, o termômetro não deve passar dos 19ºC no sábado e dos 16ºC no domingo. Conforme a Climatempo, deve chover rápido na manhã de sábado e novamente na noite do mesmo dia.

E as temperaturas no Norte e no Nordeste?

Apesar do potencial da massa de ar polar provocar friagem na região, as capitais seguem quentes. Em Rio Branco, a mínima passa dos 22ºC para os 19ºC entre sábado e domingo. No entanto, a máxima segue alta ao longo do fim de semana, atingindo os 30ºC. Em Porto Velho, a mínima cai para 21ºC no domingo, porém com máxima de 33ºC no final de semana. Em Boa Vista, a chuva segue constante por pelo menos mais uma semana, com mínima variando entre 23ºC e 24ºC e máxima entre 30ºC e 31ºC.

Macapá terá temperaturas entre 24ºC e 31ºC nos próximos dias. Manaus registrará sol com pancadas de chuva, com mínima de 24ºC e máxima de 31ºC no sábado. Já em Belém a chuva será forte já a partir de amanhã, com máxima atingindo os 32ºC no domingo. Em Palmas não há previsão de chuva e os termômetros chegarão aos 36ºC no sábado, quando a mínima será de 24ºC.