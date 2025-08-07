Quanto falta para o monotrilho chegar até o extremo da zona leste de SP?

Em uma ponta, no sentido oeste, o projeto prevê a estação Ipiranga, antes da parada Vila Prudente. Ela se conectará com a estação de mesmo nome, da linha 10-Turquesa, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Na outra ponta, as paradas Boa Esperança e Jacu-Pêssego serão construídas após a Jardim Colonial e acrescentarão três quilômetros de extensão à linha. A expansão também contará com um novo pátio, chamado Ragueb Chohfi.

Em 2022, quando foi autorizada a ampliação do ramal, a entrega das duas estações estavam previstas para este ano, segundo o Estadão Conteúdo. Sobre o atraso, o Metrô afirmou à reportagem que as obras de linhas são complexas e se deparam com múltiplos entraves no andamento do processo. "Esses cronogramas são continuamente revistos e atualizados", acrescentou.

Metrô diz que ampliação proporcionará redução de 50% no tempo de deslocamento entre a zona leste e o centro da capital. A reportagem questionou a companhia sobre o tempo que o percentual representa, mas ainda não obteve retorno. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Imagem: Arte UOL

Abertura de quatro novas estações no sentido leste ainda passa por análise. O Metrô diz que a construção das paradas Jardim Marilu, Jardim Pedra Branca, Cidade Tiradentes e Hospital Cidade Tiradentes depende que a Prefeitura da capital amplie vias municipais (como a Estrada do Iguatemi) para a colocação dos pilares e da via do monotrilho. A companhia afirmou que conversa com a gestão municipal para o projeto sair do papel, mas ainda não há prazo. Questionada, a prefeitura não respondeu à reportagem.

A linha, inaugurada em 2014 e elevada a 15 metros do solo, percorre 14,5 km, ligando a Vila Prudente ao Jardim Colonial. Ela passa por 11 estações: Vila Prudente (conexão com a linha 2-Verde), Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus e Jardim Colonial.