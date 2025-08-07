Após ser presa, stalker de dentista é internada em ala psiquiátrica em SC

Daiane fez declarações de amor ao dentista e insinuações ameaçatórias, afirma a Polícia Civil catarinense. Em uma postagem direcionada a Felipe, ela se refere ao dentista como "amor da minha vida", e afirma: "Eu sou doente mental de tanto amor, dentro da minha perfeita saúde mental, física e espiritual. Te amo, e sempre irei amar, FC".

Ela foi levada pelos policiais na manhã de hoje para um hospital psiquiátrico em Florianópolis. Diagnosticada com transtorno psicótico, a professora deverá passar pelo menos um ano internada na unidade de saúde.

Entenda o caso

Daiane Priscila conheceu Felipe Cordeiro em 2019, quando passou por uma consulta odontológica com ele. Desde então, a professora perseguia a vítima, transformando a vida de Felipe em um "pesadelo", segundo informações que constam no processo do caso.

A perseguição piorou a partir de 2023, quando Priscila passou a enviar áudios em tom de ameaça a Felipe. Naquele ano, o dentista iniciou relacionamento com uma biomédica, que também se tornou alvo de Priscila.

Felipe disse que Priscila "fantasiava" que namorava ele desde 2019. Dentista contou que as mensagens enviadas pela professora eram "monólogos", repletas de "coisas absurdas" e que ele sempre ignorava. "Ao mesmo tempo em que ela diz [nas mensagens] que ama, ela briga, discute, xinga e quer matar", explicou o dentista em entrevista ao Fantástico em fevereiro.