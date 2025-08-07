Butantan muda projeto de expansão, mas ainda prevê derrubar 1.700 árvores

Direção do instituto esclareceu que um novo estudo de impacto ambiental será elaborado. Segundo o Butantan, a área onde serão construídos os novos prédios tem pouca vegetação e concentra, em sua maioria, espécies invasoras. "A gente fez um esforço adicional, fizemos vários revisitações do nosso plano e decidimos forçar cada vez mais para reduzir qualquer tipo de impacto", disse o diretor do instituto, Esper Kallás, sobre mudança na proposta anterior.

Novo projeto de expansão do Instituto Butantan foi apresentado em audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo Imagem: Reprodução

Mesmo com mudanças, plano continua alvo de críticas

Redução da área verde, mesmo após diminuição, é questionada por entidades do meio ambiente e por moradores do bairro do Butantã. Grupo denuncia que a vegetação é patrimônio histórico do estado e não pode ser suprimida. Eles argumentam que as árvores fazem parte de uma área remanescente de Mata Atlântica e que o plantio de novas mudas não é suficiente para compensar o impacto ecológico da derrubada das árvores.

Juntos, criaram o grupo SOS Butantan para tentar reverter o projeto de desmatamento no instituto. Ao UOL, eles contaram que não contrários à ampliação da produção de vacinas pelo Butantan, mas citam que a ampliação do complexo industrial não é compatível com o local escolhido. "Riscos de contaminação, poluição, além dos irreparáveis danos ambientais. Zonas Industriais existem para isso", diz a economista Sonia Imperio, 64, que mora ao lado do instituto.

Os vizinhos do instituto questionam os impactos da expansão industrial em uma área urbana. "Importante frisar que não se trata de uma atividade industrial com baixo risco ou impacto ao entorno residencial. Por sua natureza, a atividade gerida pela Fundação Butantan implica em risco biológico à comunidade e deveria ser expandida para área de menor exposição humana", diz texto do abaixo-assinado compartilhado pelo grupo.