Vídeo: Mulher morre vítima de agressões após shows de bandas punk em SP

Polícia Civil tenta identificar a agressora. Familiares de Helen publicaram nomes e fotos de suspeitos, porém, as identidades não foram confirmadas pela polícia até a última atualização desta reportagem. O caso foi registrado como morte suspeita no 91ºDP (Ceasa), mas depois encaminhado para o 7ºDP (Lapa).

A vítima foi velada e sepultada ontem no Cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Ela deixou uma filha.

Vídeos registraram a agressão

Vídeo obtido pelo UOL mostra mulher ruiva dando socos em Helen (de cabelo preto) às 22h12. Uma mulher se aproxima e aparenta tentar apartar a confusão, mas um homem de blusa preta e boné a empurra para sair de perto.

Helen e a mulher ruiva chegam a cair no chão durante a briga. Em um momento, o homem de blusa preta retira os pés de Helen de perto da agressora, que consegue se levantar e continua a bater. Ao menos dez pessoas presenciam a violência sem reação em defesa da vítima. Em outro momento, a agressora aparenta pressionar o rosto de Helen contra o chão.

Às 22h15, outra mulher se aproxima e chuta a cabeça de Helen. Esta terceira envolvida estava com uma garrafa nas mãos e Helen, imobilizada. Três minutos depois, um homem se aproxima da vítima e da agressora, também aparentando tentar ajudar, e é puxado pelo homem de blusa preta.