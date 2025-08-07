Vídeo: Mulher morre vítima de agressões após shows de bandas punk em SP

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 43 anos agredida por outra durante uma briga após shows de bandas punk no último domingo (3) na Lapa, zona oeste de São Paulo.
O que aconteceu
Câmeras de segurança flagraram a vítima sendo agredida com socos e chutes por outra mulher. A vítima, Helen Vitai, estava na rua Guaicurus, perto do Centro Cultural Tendal da Lapa, onde ocorreu o evento gratuito "200 anos de Punk", com apresentações de bandas do gênero musical. Uma amiga da vítima disse ao UOL que, antes das agressões, Helen estava no evento. Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre as mulheres.
Helen foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Lapa, onde morreu. A causa da morte não foi divulgada. A mãe da vítima disse à polícia que recebeu uma ligação da UPA informando que a filha deu entrada na unidade após se sentir mal, segundo a Secretaria da Segurança Pública.
Polícia Civil tenta identificar a agressora. Familiares de Helen publicaram nomes e fotos de suspeitos, porém, as identidades não foram confirmadas pela polícia até a última atualização desta reportagem. O caso foi registrado como morte suspeita no 91ºDP (Ceasa), mas depois encaminhado para o 7ºDP (Lapa).
A vítima foi velada e sepultada ontem no Cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Ela deixou uma filha.
Vídeos registraram a agressão
Vídeo obtido pelo UOL mostra mulher ruiva dando socos em Helen (de cabelo preto) às 22h12. Uma mulher se aproxima e aparenta tentar apartar a confusão, mas um homem de blusa preta e boné a empurra para sair de perto.
Helen e a mulher ruiva chegam a cair no chão durante a briga. Em um momento, o homem de blusa preta retira os pés de Helen de perto da agressora, que consegue se levantar e continua a bater. Ao menos dez pessoas presenciam a violência sem reação em defesa da vítima. Em outro momento, a agressora aparenta pressionar o rosto de Helen contra o chão.
Às 22h15, outra mulher se aproxima e chuta a cabeça de Helen. Esta terceira envolvida estava com uma garrafa nas mãos e Helen, imobilizada. Três minutos depois, um homem se aproxima da vítima e da agressora, também aparentando tentar ajudar, e é puxado pelo homem de blusa preta.
A agressora ainda puxa Helen pelos cabelos e chuta o rosto dela antes de deixar o local. A agressão termina às 22h20. A vítima fica deitada no chão e duas mulheres tentam levantá-la. Ela não consegue sentar e cai novamente no chão enquanto algumas pessoas passam direto pelo local. Ela fica sozinha por alguns minutos e chega a tomar água.
Outros vídeos registraram Helen recebendo massagem cardíaca de um guarda civil às 23h. É possível ver uma carro da Polícia Militar no local. Médicos do SAMU chegam e continuam o procedimento. Às 23h22, a vítima é colocada em uma ambulância e levada à UPA da Lapa.
Coletivo divulgou nota
O coletivo "200 anos de Punk" lamentou a morte de Helen. Eles afirmaram que o evento aconteceu com tranquilidade, mas receberam a notícia da morte da vítima na segunda-feira (4). "Nós repudiamos e condenamos qualquer tipo de violência de punk contra punk. Sabemos que todos gostarem de todos é uma utopia, mas todos respeitarem a todos é um objetivo a ser ainda alcançado dentro do nosso movimento. O diálogo deveria ser sempre o caminho."
Procurada, a prefeitura disse que as agressões não ocorreram dentro do Centro Cultural Tendal da Lapa.
