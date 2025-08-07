Assine UOL
Juíza nega que PMs tenham medida protetiva contra pais de aluno morto em SP

Beatriz Gomes
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Marco Aurelio Cardenas Acosta, 22, era estudante de medicina
Marco Aurelio Cardenas Acosta, 22, era estudante de medicina Imagem: Arquivo pessoal

A Justiça de São Paulo negou hoje o pedido de medida protetiva dos PMs Guilherme Augusto Macedo e Bruno Carvalho do Prado contra os médicos Julio Cesar Acosta Navarro e Silvia Mónica Cárdenas, pais do estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta, 22, morto em novembro de 2024. Os agentes são réus pelo crime e respondem em liberdade.

O que aconteceu

Juíza negou o pedido das defesas dos PMs por falta de amparo legal. A magistrada Luciana Menezes Scorza afirmou na decisão, obtida pelo UOL, que os defensores deverão utilizar a "via adequada" para fazer a solicitação de medida protetiva. Ela não detalhou qual caminho eles deveriam seguir.

PMs pediram a medida protetiva no fim de julho. A Folha de S.Paulo obteve acesso ao pedido da defesa, que aponta que Macedo —responsável por atirar em Marco Aurélio— foi alvo de ofensas e tentativas de agressão pelo pai da vítima durante uma audiência do caso em 10 de julho.

Procurada, a defesa dos PMs disse que se manifestará amanhã. A reportagem será atualizada assim que ocorrer.

Relembre o caso

Estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta foi morto por PM com tiro à queima-roupa. O caso ocorreu em um hotel na zona sul de São Paulo, na madrugada do dia 20 de novembro.

Câmeras de segurança mostram jovem andando na rua e dando um tapa no retrovisor da viatura dos PMs. Os agentes correram atrás do jovem, que entrou no hotel onde estava abrigado e foi puxado pelos policiais.

Um dos policiais cai no chão após Marco Aurélio puxar a perna dele. Neste momento, ele atira no estudante.

Policiais disseram no boletim de ocorrência que viram o estudante "bastante alterado" e agressivo quando entraram no estabelecimento. Eles chegaram a ser afastados dos trabalhos nas ruas. A reportagem tenta contato com a SSP-SP para saber se os agentes seguem na corporação. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.

