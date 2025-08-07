Picape se parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente no Paraná

Dois jovens morreram em um acidente de trânsito entre uma picape e um caminhão na PR-170, em Guarapuava (PR), na tarde de ontem.

O que aconteceu

Picape em que os jovens estavam se partiu ao meio em decorrência do acidente. Com o impacto da batida, Henrique Ferreira Pinto, 25, e Lucas Eduardo Camargo, 22, chegaram a ser ejetados do veículo em que estavam. As informações são da PRE (Polícia Rodoviária Estadual do Paraná).

Caminhão e picape transitavam em sentidos contrários no momento da colisão. O condutor do caminhão, um homem de 60 anos, não ficou ferido. Imagens feitas pelas autoridades mostram a picape completamente destruída.