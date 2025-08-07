Ouro na Hilux: quem era casal que estava em carro com 103 kg do metal em RR

Defesa diz que homem não tem empresa nem "estrutura" no setor mineral, e que sua atuação foi "pontual e isolada". "Ele teve contato com a atividade mineral de forma pontual e sem qualquer característica de atuação empresarial estruturada", afirmou.

Advogado nega qualquer elo do homem com organizações criminosas ou esquema de tráfico de ouro. Um habeas corpus foi impetrado para tentar revogar a prisão preventiva. O caso corre na Justiça Federal de Roraima.

Ouro encontrado em carro do casal Imagem: Redes Sociais/PRF

Mulher tem mais de 30 mil seguidores no Instagram. Ela publica vídeos sobre maternidade, reflexões religiosas, conteúdos de humor e dicas de beleza. Também aparece em looks do dia, interage com seguidores e compartilha trechos de cultos evangélicos. O perfil segue no ar, mas desde a prisão do marido ela limita as postagens ao formato de stories.

Ela nega os boatos de que tenha sido presa ou que o filho do casal tenha sido levado ao conselho tutelar. Em seus stories, a influenciadora ainda agradece as mensagens de apoio e diz que segue com a cabeça erguida, cuidando do filho e com a consciência limpa de quem não fez nada de errado. Ela criticou o que chamou de "informações mentirosas e sensacionalistas" que circulam na internet sobre o caso. Também agradeceu pelas mensagens de apoio e disse esperar que "o tempo traga a verdade" e que "a inveja nunca cale quem vive com propósito".

UOL conversou com a influenciadora, que explicou ainda não estar preparada para dar entrevistas. "A mídia está sendo sensacionalista demais e no momento não estou com cabeça para falar. Preciso cuidar do meu bebê e ficar bem", afirmou.