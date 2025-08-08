Homens desaparecem após viagem para cobrar dívida milionária no Paraná

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos cobrando dívidas. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma na segunda e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural na terça e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado.

A Polícia Civil não divulgou o nome da pessoa que seria alvo da cobrança de uma dívida em Icaraíma. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.

Até a publicação desta reportagem, não há informações sobre a localização dos homens. O delegado afirmou que um helicóptero também será usado nas buscas pelos desaparecidos.