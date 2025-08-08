Assine UOL
Homens desaparecem após viagem para cobrar dívida milionária no Paraná

Do UOL, em São Paulo
Diego Henrique Afonso (à esquerda), Robishley Hirnani De Oliveira (no centro) e Rafael Juliano Marascalchi (à direita) saíram de São José do Rio Preto Imagem: Reprodução

Três amigos desapareceram após serem contratados para cobrar uma dívida de supostamente R$ 1 milhão no município de Icaraíma, no interior do Paraná. O homem que os contratou também sumiu.

O que aconteceu

Trio saiu de São José do Rio Preto (SP) e chegou a Icaraíma na segunda-feira. No Paraná, Robishley Hirnani De Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso encontraram o contratante, identificado como Alencar Gonçalves de Souza, que também auxiliaria na cobrança da dívida.

Grupo não fez mais contato com a família desde terça-feira. Foi a esposa de Robishley que procurou a polícia para prestar queixa e o caso foi registrado como desaparecimento no plantão da seccional de São José do Rio Preto, mas transferido para a Polícia Civil em Icaraíma, que investiga o caso. A família de Alencar também registrou um boletim de ocorrência.

Homens contratados não são parentes, apenas trabalhavam juntos cobrando dívidas. Segundo a polícia, o trio se encontrou com Alencar no município de Icaraíma na segunda e foram até uma propriedade rural, no distrito de Vila Rica, para fazer a cobrança da dívida. "Eles fazem um primeiro contato com o devedor e, nessa primeira conversa, fica combinado de um retorno para o dia seguinte, na terça-feira", explica o delegado Gabriel dos Santos, responsável pela investigação.

Os quatro homens foram novamente à propriedade rural na terça e não foram mais vistos. "Conseguimos uma equipe com um cão farejador e realizamos diligências nessa propriedade rural em Icaraíma para tentar identificar qual destino esses indivíduos teriam tomado a partir dali', detalhou o delegado.

A Polícia Civil não divulgou o nome da pessoa que seria alvo da cobrança de uma dívida em Icaraíma. Segundo a esposa de Robishley, a dívida que seria cobrada é referente ao não pagamento de um imóvel no Paraná. Ela explicou que o marido costuma realizar cobranças de dívidas para terceiros.

Até a publicação desta reportagem, não há informações sobre a localização dos homens. O delegado afirmou que um helicóptero também será usado nas buscas pelos desaparecidos.

