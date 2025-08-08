Caçadores abatem javali gigante de 250 kg em fazenda de Minas Gerais

Um javali gigante, que pesava cerca de 250 kg e media 1,63 metro de comprimento, foi abatido por caçadores na região de uma fazenda em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais.

O que aconteceu

Javali foi abatido no mês passado, mas o caso foi tornado público agora pelos caçadores. O animal foi encontrado próximo a uma lavoura e foi abatido durante caça noturna.

Animal foi morto a tiros por caçadores que o perseguiram em um veículo. O grupo que abateu o javali é composto por CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores) e foi acompanhado pelo treinador Cristiano Mendonça.