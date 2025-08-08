Quanto falta para o metrô ir do centro à Brasilândia em 23 min?

Até julho, a estação com a obra mais adiantada era a de Perdizes, com 82,42% de conclusão. A parada Água Branca aparece na segunda posição, com 81,67%, seguida pela Santa Marina, com 81,42% de avanço.

Imagens 3D do projeto, obtidas pelo UOL, indicam como será parte da estação Santa Marina. Um dos registros mostra como será o futuro acesso às catracas, com acessibilidade para pessoas com deficiência, escadas rolantes e uma ampla entrada com iluminação natural. Em outra imagem, é possível visualizar uma plataforma de embarque/desembarque com portas de segurança.

Imagem 3D do projeto da futura estação Santa Marina, da linha 6-Laranja Imagem: Cedido ao UOL/Linha Uni

14 Bis-Saracura é a estação que menos avançou nas obras até julho, com apenas 15,33%. Em 2022, foi encontrado um sítio arqueológico, conhecido como Saracura Vai-Vai, no local de construção da parada. As obras foram interrompidas para o resgate de itens históricos da ocupação da população negra na região.

Em março, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) autorizou a retomada da obra. Em contrapartida, o instituto propôs que a Linha Uni promovesse ações para a proteção do patrimônio cultural nacional encontrado na área.

Em julho, o governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou que os testes da linha devem começar no segundo semestre deste ano. Ainda na ocasião, o governo divulgou a chegada do primeiro dos 22 trens que serão utilizados na linha. A composição possui durabilidade superior a 40 anos e são mais leves, segundo a gestão paulista. Todas as composições contam com tecnologia que permitirá a operação sem a necessidade de condutor a bordo, atingindo até 90 km/h. Todavia, não há informações sobre a adoção do sistema totalmente automatizado na linha 6-Laranja.