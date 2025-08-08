MP denuncia 8 por morte de turista vítima de 'tribunal do crime' no CE

O MPCE (Ministério Público do Ceará) denunciou oito pessoas por participação no assassinato do turista Henrique Marques de Jesus, 16, que foi confundido com membro de facção criminosa enquanto passava férias em Jericoacoara, em dezembro do ano passado.

O que aconteceu

MP denunciou quatro adultos e representou por ato infracional quatro adolescentes envolvidos na morte de Henrique. A denúncia foi oferecida ao Tribunal de Justiça do Ceará. Se o Tribunal aceitar, os denunciados passam a ser tratados como réus.

Os adultos denunciados foram identificados como: Alex Gomes da Costa, o "Pezão" apontado como o responsável por dar a ordem para matar Henrique; Anderson Silva Veras, o "Gota"; Antônio Carlos Paulino de Almeida, o "Pantanal"; e Francisco Erlânio Freitas dos Santos, o "Dasarea".