Homem é preso após fazer mulher refém em cinema de shopping em São Paulo

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante após fazer uma mulher refém na noite de ontem no cinema do Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Homem abordou a vítima, de 22 anos, no cinema e a fez refém com uma faca. Policiais militares que atenderam a ocorrência se aproximaram do autor e o contiveram com armas de menor potencial ofensivo, disse a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública), sem detalhar qual o armamento utilizado.

Sequestrador, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, soltou a faca e foi preso pelos agentes. A vítima foi resgatada e não sofreu ferimentos.