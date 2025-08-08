Mulher incentiva fuga de atirador que baleou PM: 'Corre, porr*'; veja vídeo

Um novo vídeo mostra o momento em que o cabo Johannes Kennedy Santana é baleado no pescoço durante uma abordagem ontem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. No registro, uma mulher incentiva a fuga do atirador e de outro homem que roubou a arma do agente. O policial militar está internado, com quadro de saúde estável.

O que aconteceu

Mulher que grava o vídeo diz que o atirador é "morador, pai de família e trabalhador". Ela fala enquanto ele resiste à abordagem. Na sequência, a mulher volta a dizer que o atirador, identificado como Kauan Alison Alves dos Santos, é trabalhador, quando ele dispara contra o pescoço do PM. Não se sabe se ela é moradora da região, nem se foi identificada pela polícia.

"Corre, caralh*, vai, caralh*", diz a mulher. Enquanto isso, Kauan fugia, acompanhado por Gabriel Vieira dos Santos. Gabriel impedia a abordagem e roubou a arma do policial após o disparo.