Influencers ganhavam com 'cláusula da desgraça', diz polícia; o que é isso?

Uma investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que levou à operação contra influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar jogos ilegais identificou cláusula que pagava o grupo com parte do dinheiro perdido por apostadores.

O que aconteceu

Cláusula pagava influenciadores com base nas perdas dos seguidores em jogos ilegais, segundo a polícia. Contratos previam que criadores de conteúdo recebessem um percentual do dinheiro perdido por apostadores que se cadastrassem nas plataformas usando seus links de indicação, conforme apurou a corporação.

Lucro aumentava conforme prejuízo do jogador crescia. "Nessa cláusula, que ficou conhecida como 'cláusula da desgraça', eles ganham um percentual a partir da perda dos apostadores que se cadastram nas plataformas com o link divulgado por eles", afirmou o delegado Renan Melo, da DCOC-LD (Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro).