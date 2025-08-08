Ele foi pastor, tentou 'curar gays' por 18 anos, hoje é casado com um homem

"Com 15 para 16 anos, comecei a trabalhar como office boy numa empresa de comércio exterior e muitos dos meus colegas eram evangélicos. Eles percebiam que eu era gay e queriam me ganhar para Cristo. Virei a missão deles e acabei me deixando convencer. Me encantei com a pregação dos pastores porque era diferente da missa. A missa era muito regrada, muito previsível", lembra.

Sempre digo que o controle que a religião exerce sobre as pessoas é por meio da culpa, do medo e da ambição. Com a culpa é assim: você está errado, você tem de se consertar e nós temos aqui a solução para o seu problema. Aí vem o medo: se você não se consertar, será punido. Quando nada disso funciona, vem a ambição. Tem sempre alguém para dizer que você podia ser mais próspero, que Deus vai te dar muito se você entregar sua vida a Jesus.

Sergio Viula

Sergio começou a frequentar uma igreja evangélica neopentecostal. Ia aos cultos e passou a se dedicar totalmente ao ministério. "Eles não aceitavam a homossexualidade de jeito nenhum. Se você é gay, ou vai viver no celibato ou vai ser transformado", explica.

"Para mim, não existia preço alto para a minha dedicação. Porque, se eu não tivesse a missão, eu tinha a culpa e o medo. Achava que estava me entregando, por amor genuíno a uma crença, a um Deus verdadeiro, motivado por amor", conta.

'Acreditava que tinha sido transformado'

Por anos, Sergio falou sobre a "cura gay" para os fiéis. Ele passou a dar depoimentos sobre sua "conversão" antes mesmo de se tornar pastor.