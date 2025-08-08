PM baleado por criminoso em Paraisópolis recebe alta médica, diz Derrite

O cabo Johannes Kennedy Santana, baleado no pescoço durante uma abordagem ontem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, recebeu alta médica na noite de hoje. A informação foi divulgada pelo secretário de segurança pública, Guilherme Derrite.

O que aconteceu

O secretário havia dito nesta tarde que a alta médica do PM estava prevista para ocorrer ainda hoje. Derrite detalhou que o agente faria uma tomografia de controle para validar a análise clínica antes da liberação do paciente, que estava internado no Hospital das Clínicas.

O chefe da pasta aproveitou para anunciar que a polícia prendeu um "indivíduo que pode ter envolvimento na ação". Ele afirmou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, estava com uma arma. "Não descansaremos enquanto não localizarmos os reincidentes que deveriam estar presos, mas quase tiraram a vida do nosso policial", acrescentou.