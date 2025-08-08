Assine UOL
Cotidiano

PM baleado por criminoso em Paraisópolis recebe alta médica, diz Derrite

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Agente ficou ferido durante abordagem em Paraisópolis
Agente ficou ferido durante abordagem em Paraisópolis Imagem: Cedido ao UOL

O cabo Johannes Kennedy Santana, baleado no pescoço durante uma abordagem ontem em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, recebeu alta médica na noite de hoje. A informação foi divulgada pelo secretário de segurança pública, Guilherme Derrite.

O que aconteceu

O secretário havia dito nesta tarde que a alta médica do PM estava prevista para ocorrer ainda hoje. Derrite detalhou que o agente faria uma tomografia de controle para validar a análise clínica antes da liberação do paciente, que estava internado no Hospital das Clínicas.

O chefe da pasta aproveitou para anunciar que a polícia prendeu um "indivíduo que pode ter envolvimento na ação". Ele afirmou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, estava com uma arma. "Não descansaremos enquanto não localizarmos os reincidentes que deveriam estar presos, mas quase tiraram a vida do nosso policial", acrescentou.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.