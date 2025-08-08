Prédio onde era a boate Lions vira megapolo de teatro no centro de SP

As apresentações, gratuitas, ocorrem no térreo do prédio, onde funciona um palco multiuso.

O espaço é modular e se adapta ao que entra em cena: peças, shows, exposições, leituras, contações de histórias, apresentações infantis, oficinas e até karaokês.

Ao lado, funciona um café. No subsolo, ainda em obras, será inaugurado até o fim do ano uma nova unidade do restaurante Balaio. Ambos comandados pelo chef Rodrigo Oliveira.

Nos andares superiores, o foco está nos bastidores da criação. O primeiro e o segundo andar são para apresentações e eventos. Há também oito salas de ensaio e ambientes voltados a cursos, oficinas e encontros formativos.

Desde 2023, parte desses espaços vem sendo ocupada por grupos selecionados por editais. Eles também participam de oficinas e, a partir de critérios socioeconômicos, recebem bolsas-auxílio. Ao todo, 90 projetos já passaram pelo IBT.

O tamanho das salas —algumas ocupando andares inteiros— é adequado a receber grandes produções, como musicais. Por isso, o instituto também as disponibiliza para locação.