Assine UOL
Cotidiano

Prédio onde era a boate Lions vira megapolo de teatro no centro de SP

Mateus Araújo
Do UOL, em São Paulo
Sede do Instituto Brasileiro de Teatro, em São Paulo, em prédio de 12 andares
Sede do Instituto Brasileiro de Teatro, em São Paulo, em prédio de 12 andares Imagem: Divulgação

Na esquina da avenida Brigadeiro Luís Antônio com a rua Maria Paula, no centro de São Paulo, um prédio que já abrigou a boate Lions agora dá lugar a um projeto inédito nas artes cênicas do país.

Com 12 andares, o edifício passa a abrigar o recém-criado Instituto Brasileiro de Teatro (IBT), com salas de ensaio, oficinas, cursos, espetáculos e programação gratuita ou a preços acessíveis.

O centro cultural vai funcionar quase a semana toda —só fecha às terças-feiras— e será inaugurado em 29 de agosto, com a temporada de duas semanas do espetáculo "Apenas o Fim do Mundo", do grupo Magiluth.

As apresentações, gratuitas, ocorrem no térreo do prédio, onde funciona um palco multiuso.

O espaço é modular e se adapta ao que entra em cena: peças, shows, exposições, leituras, contações de histórias, apresentações infantis, oficinas e até karaokês.

Ao lado, funciona um café. No subsolo, ainda em obras, será inaugurado até o fim do ano uma nova unidade do restaurante Balaio. Ambos comandados pelo chef Rodrigo Oliveira.

Nos andares superiores, o foco está nos bastidores da criação. O primeiro e o segundo andar são para apresentações e eventos. Há também oito salas de ensaio e ambientes voltados a cursos, oficinas e encontros formativos.

Desde 2023, parte desses espaços vem sendo ocupada por grupos selecionados por editais. Eles também participam de oficinas e, a partir de critérios socioeconômicos, recebem bolsas-auxílio. Ao todo, 90 projetos já passaram pelo IBT.

O tamanho das salas —algumas ocupando andares inteiros— é adequado a receber grandes produções, como musicais. Por isso, o instituto também as disponibiliza para locação.

Continua após a publicidade

"Nossa História com Chico Buarque", por exemplo, foi ensaiado ali antes da estreia no ano passado.

"Mais do que um centro cultural para a população, é também um grande equipamento para a classe teatral", diz o ator Thiago Albanese, diretor executivo do instituto. "Embora o IBT seja um instituto privado, sem fins lucrativos, a gente está entregando um equipamento público para a cidade."

Térreo do prédio funciona como um teatro modular, que se adapta aos espetáculos
Térreo do prédio funciona como um teatro modular, que se adapta aos espetáculos Imagem: Divulgação

A iniciativa, de caráter privado e sem fins lucrativos, é mantida pela Viva do Brasil —empresa que administra parques públicos no Recife e que será responsável pela reabertura do Cine Copan.

Para o IBT, foram investidos R$ 20 milhões na compra do imóvel e R$ 25 milhões na sua restauração, com recursos captados via leis de incentivo fiscal. Entre os patrocinadores estão empresas do mercado financeiro, indústria de bebidas, construção civil e eletrodomésticos.

A programação artística tem curadoria de uma equipe coordenada por Aline Mohamad, ex-curadora de teatro do CCSP (Centro Cultural São Paulo). A proposta, segundo ela, foi pensar o prédio inteiro como uma plataforma artística. "O teatro não é só aquela caixa preta. Ele acontece de todas as formas, o tempo todo. E todas as linguagens chegam ao teatro, assim como o teatro chega a todas as linguagens."

Continua após a publicidade

A curadoria se baseia nessa ideia de encontro entre formas, linguagens e públicos. "A gente pensa numa programação que chama um coletivo de drags para assumir o karaokê que vai acontecer semanalmente aqui", afirma. "Assim como todas as programações são pensadas para todos os tipos de público, de qualquer idade, de qualquer parte da cidade."

A sustentabilidade do projeto está diretamente ligada à diversidade de usos do espaço. Áreas como o antigo salão de festas da Lions podem ser alugadas para eventos. Essa estrutura viabiliza a gratuidade da programação oferecida no térreo, segundo os administradores.

"A ideia dessa sede surgiu como uma forma de materializar esse objetivo tão grande que o instituto tem", diz Thiago Albanese. "É um prédio que promove encontros: entre grupos teatrais, artistas e o público, por meio de uma programação multilinguagem."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.