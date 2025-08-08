Suspeitos de roubar condomínios em Moema, na zona sul de SP, são presos

Bandidos clonavam controles remotos. Os equipamentos davam a eles acesso às garagens dos prédios. De lá, eles subiam até os apartamentos e abordavam os moradores. De acordo com a SSP, o grupo usava sempre o mesmo veículo nos roubos e furtos.

Denúncia anônima revelou esconderijo. O bando foi localizado em uma casa no bairro do Sacomã. No local, foram apreendidos uma pistola, um revólver e 23 cartuchos de munição. Celulares, relógios, bonés, óculos e cartões bancários das vítimas também foram recuperados.

Investigação segue em andamento para identificar novos suspeitos. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional Sul como organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo, e corrupção de menor.

Quadrilha é suspeita de roubos a prédios em Moema

Grupo teria invadido apartamento na Alameda dos Anapurus e nas avenidas Sabiá e Aratãs. Foram registradas 17 ocorrências na região em junho, com prevalência dos roubos de celular, segundo um monitoramento do Estadão.

Só na Alameda Anapurus, dois arrastões em prédios residenciais aconteceram num intervalo de três dias. Um deles foi no último sábado, quando 15 criminosos invadiram um condomínio pela garagem, com um controle remoto de um morador. Armados, os assaltantes renderam o porteiro, desligaram as câmeras e aguardaram a chegada das vítimas.