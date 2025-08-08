São Paulo ganha mais duas estações com nomes de patrocinadores; saiba quais

A rede metroferroviária de São Paulo ganhou duas novas estações com nomes de patrocinadores.

O que aconteceu

Novos nomes das estações serão Adolfo Pinheiro-Unisa e Berrini-Casas Bahia. Localizadas na zona sul da cidade, as duas são administradas pela ViaMobilidade. Adolfo Pinheiro-Unisa, que faz referência à Universidade de Santo Amaro, é parte da linha 5-Lilás do Metrô. Já a Berrini-Casas Bahia é parte da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Mudanças estão previstas em contratos de naming rights. Na prática, uma empresa compra o direito de rebatizar um local ou espaço como forma de expandir sua marca.