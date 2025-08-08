Assine UOL
Cotidiano

São Paulo ganha mais duas estações com nomes de patrocinadores; saiba quais

Colaboração para o UOL, em São Paulo
Estação da Linha 9-Esmeralda agora se chama Berrini-Casas Bahia
Estação da Linha 9-Esmeralda agora se chama Berrini-Casas Bahia Imagem: Divulgação

A rede metroferroviária de São Paulo ganhou duas novas estações com nomes de patrocinadores.

O que aconteceu

Novos nomes das estações serão Adolfo Pinheiro-Unisa e Berrini-Casas Bahia. Localizadas na zona sul da cidade, as duas são administradas pela ViaMobilidade. Adolfo Pinheiro-Unisa, que faz referência à Universidade de Santo Amaro, é parte da linha 5-Lilás do Metrô. Já a Berrini-Casas Bahia é parte da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Mudanças estão previstas em contratos de naming rights. Na prática, uma empresa compra o direito de rebatizar um local ou espaço como forma de expandir sua marca.

Empresas também recebem exposição nos mapas das linhas e em avisos sonoros nos trens. A rede metroferroviária de São Paulo tem hoje dez estações com nomes de grandes empresas:

  • Saúde-Ultrafarma - Linha 1-Azul
  • Penha-Lojas Besni - Linha 3-Vermelha
  • Carrão-Assaí Atacadista - Linha 3-Vermelha
  • Paulista-Pernambucanas - Linha 4-Amarela
  • Adolfo Pinheiro-Unisa - Linha 5-Lilás
  • Lapa-Senac - Linha 8-Diamante
  • Berrini-Casas Bahia - Linha 9-Esmeralda
  • Morumbi-Claro - Linha 9-Esmeralda
  • Jurubatuba-Senac - Linha 9-Esmeralda

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.