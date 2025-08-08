São Paulo ganha mais duas estações com nomes de patrocinadores; saiba quais

A rede metroferroviária de São Paulo ganhou duas novas estações com nomes de patrocinadores.
O que aconteceu
Novos nomes das estações serão Adolfo Pinheiro-Unisa e Berrini-Casas Bahia. Localizadas na zona sul da cidade, as duas são administradas pela ViaMobilidade. Adolfo Pinheiro-Unisa, que faz referência à Universidade de Santo Amaro, é parte da linha 5-Lilás do Metrô. Já a Berrini-Casas Bahia é parte da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).
Mudanças estão previstas em contratos de naming rights. Na prática, uma empresa compra o direito de rebatizar um local ou espaço como forma de expandir sua marca.
Empresas também recebem exposição nos mapas das linhas e em avisos sonoros nos trens. A rede metroferroviária de São Paulo tem hoje dez estações com nomes de grandes empresas:
- Saúde-Ultrafarma - Linha 1-Azul
- Penha-Lojas Besni - Linha 3-Vermelha
- Carrão-Assaí Atacadista - Linha 3-Vermelha
- Paulista-Pernambucanas - Linha 4-Amarela
- Adolfo Pinheiro-Unisa - Linha 5-Lilás
- Lapa-Senac - Linha 8-Diamante
- Berrini-Casas Bahia - Linha 9-Esmeralda
- Morumbi-Claro - Linha 9-Esmeralda
- Jurubatuba-Senac - Linha 9-Esmeralda
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.