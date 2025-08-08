Mais um caso: câmera flagra empresário espancando mulher em elevador do DF

Câmeras de segurança de um elevador registraram mais um caso de violência contra a mulher. A agressão ocorreu em um prédio no Guará II, no Distrito Federal, na madrugada da última sexta-feira.

O que aconteceu

Agressor é o empresário Cleber Lúcio Borges, de 55 anos. Ele aparece na gravação espancando a companheira, de 34 anos.

Vítima estava na garagem, à espera do elevador para subir para o apartamento do casal. Ela foi surpreendida pelo seu agressor, que saiu do elevador dando socos.