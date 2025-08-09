Mãe adotou bebê por anúncio de rádio: 'Liguei na creche e falei que queria'

"Trabalhava numa casa como empregada e ouvi no rádio: 'tem uma criança aqui para adotar'. Aí liguei lá na creche e falei que queria", lembra Elisabeth.

Ela havia perdido dois filhos durante a gestação e o desejo de adotar era algo que já comentava com o esposo. O que ela não sabia é que aquele anúncio inusitado daria início a uma história de amor, acolhimento e luta por direitos.

'Pesava só 5 kg'

Marcos nasceu em Lunardelli e chegou aos cuidados de Elisabeth com apenas seis meses de idade.

"Quando eu peguei ele, tinha seis meses de vida, pesava só 5 kg. Ficou 11 dias internado. Como ele passou muita fome, quando começou a comer, passava muito mal. Com uma bolacha na mão, ele queria comer tudo de uma vez", contou Elisabeth.

O quadro era grave: desnutrido, ele sobrevivia com o que havia antes de ser adotado. "Se alimentava de água com açúcar [quando estava com a família biológica]. Quando o vi, achei que não conseguiria criar. Dava para ver as costelinhas", lembra ela.