Escrita e batom: passageiro em voo com ameaça de bomba relata investigação

Passageiro gravou momento de procedimento de emergência. O servidor conta que sempre que viaja tem o hábito de acompanhar o mapa de voo, que mostra em tela o percurso. "Faltava 1h27 para chegar em Campinas, aí o tempo mudou para 3h e depois foi aumentando", relata. Camargo saiu de São Luís, no Maranhão, para Campinas, em São Paulo. O destino final dele seria Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Tempo de viagem maior e tripulação agitada

Passageiros desconfiaram de pane na aeronave. Camargo afirma que a tripulação começou a perceber o tempo de voo alterado. "A pessoa ao meu lado visualizou e comentou comigo. Vimos que tinha um desvio no percurso", diz. "Começamos a pensar que poderia ser uma pane no avião e que o comandante poderia nos avisar alguma coisa."

Tripulantes ficaram agitados, diz o servidor. Segundo Camargo, o sistema de comunicação, entretenimento e internet da aeronave foi desligado. "O comandante anunciou que tinha tido um problema no avião e que seria necessário fazer um pouso em Brasília. Não percebi nenhum grande problema, mas a tripulação ficou muito nervosa e a gente começou a ficar nervoso.

"Não imaginávamos que seria uma expectativa de bomba", diz ele. Camargo diz que os comissários começaram a dar instruções e se encaminhar para os itens de segurança do avião. "Eu estava na poltrona 12 A, próximo da porta de emergência", lembra. "Até então, pensávamos que era uma pane na aeronave, mas eles foram bem enfáticos na hora de avisar."

Passageiros aplaudiram comissários e piloto no momento do pouso. "Assim que pousou todo mundo ficou feliz, agradecemos o comandante e aplaudimos", diz. Mas, segundo ele, quando desembarcaram do avião não havia movimentação de bombeiros ao redor. "Vi uma pessoa correndo, mas nem imaginava que seria algo relacionado a isso [bomba]. Ficamos mais de uma hora dentro do avião."