Aplicativo de corrida do CV gerava mais de R$ 1 mi por mês, diz delegado

O aplicativo Rotax Mobili, que a polícia diz ter sido desenvolvido pelo CV (Comando Vermelho) para atuar no transporte alternativo da região da Vila Kennedy, zona oeste do Rio, gerava lucro de mais de R$ 1 milhão por mês aos chefes da facção criminosa, segundo o delegado Alexandre Netto, titular da 34ª DP (Delegacia de Polícia), em Bangu.

O que aconteceu

Em entrevista ao UOL, o delegado à frente da investigação afirmou que os criminosos pretendiam ampliar a atuação. Para além da receita de R$ 1 milhão por mês adquirido na região da Vila Kennedy, o CV tinha como objetivo aumentar a atuação para outros locais da zona oeste, além da favela da Rocinha, na zona sul do Rio.

Trabalhadores e moradores eram coagidos a instalar aplicativo, sob ameaças, diz o delegado. De acordo com Netto, o aplicativo funcionou por três meses. Nesse período, mais de 300 mototaxistas foram obrigados a instalar o app.