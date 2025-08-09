Ciclovia da Marginal Pinheiros une treino de elite e passeio em família

É a maior da região metropolitana: começa na altura da avenida Miguel Yunes, na zona sul, e vai até a estação Villa-Lobos-Jaguaré, na zona oeste, funcionando todos os dias, das 5h30 às 18h30.

O acesso é gratuito e a estrutura conta com iluminação, banheiros, pontos de água, atendimento em caso de acidente e uma rede de cafés, oficinas, lojas especializadas e aluguel de bicicletas.

Totalmente separada de pedestres e do trânsito urbano, a ciclovia não tem cruzamentos com ruas, avenidas ou sinais de trânsito.

Além disso, o percurso é adaptado para handbikers, garantindo acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.

Para Arlete Paula Campos, professora de educação física aposentada, o espaço é tranquilo e seguro. "É só bicicleta. Não tem patinete, não tem gente correndo no meio, então é mais seguro para o ciclista", diz.

Ela destaca a presença constante das equipes de apoio: "Estão sempre de olho. Se acontece alguma coisa, o socorro é rápido".