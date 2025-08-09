Empresário que espancou esposa em elevador voltou três vezes para agredi-la

O empresário Cleber Lúcio Borges, 55, preso após espancar a esposa em um elevador no prédio em que o casal morava no Guará II, no Distrito Federal, retornou algumas vezes para continuar as agressões quando a vítima já estava caída.

O que aconteceu

Primeiro, Cleber Lúcio espancou a vítima com uma sequência de socos e cotoveladas. A mulher, de 34 anos, tentou se defender, mas não conseguiu. Ficou caída no chão do elevador, com diversos ferimentos.

Com a vítima já estava caída, o empresário retornou ao elevador e agrediu de novo a esposa. Inicialmente, após desferir socos e cotoveladas na vítima, ele pega à força a bolsa dela, olha o que tem dentro e sai do elevador, mas volta segundos depois, pega algo caído no chão e sai novamente.