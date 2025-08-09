RJ: Chefes de facções teriam conversado por vídeo para criar app de corrida

Policiais civis realizaram ontem uma operação contra o esquema. Quatro pessoas foram presas. Segundo a polícia, mototaxistas da região eram coagidos a instalar e utilizar o app desenvolvido pela facção, que funcionava como uma plataforma de mobilidade urbana com aparência legal.

A associação criminosa era formada por dois núcleos, segundo a polícia. O primeiro, responsável por coagir e controlar motoristas mediante ameaças e extorsões. O segundo, encarregado de receber e gerenciar os valores arrecadados.

As investigações apontaram que mais de 300 mototaxistas estavam cadastrados no sistema. Além disso, empresas de fachada eram utilizadas para mascarar as operações financeiras, "conferindo aparência de legalidade ao aplicativo", de acordo com a polícia.

Outros apps eram proibidos de circular na região. O delegado Alexandre Netto, titular da 34ª DP (Delegacia de Polícia), em Bangu, afirma que aplicativos conhecidos nacionalmente, como Uber e 99, eram proibidos de circular na região. "Na prática, se inseriu a tecnologia em cima de um domínio que já era notório pelo CV na região. O transporte alternativo, antes do aplicativo, já era vinculado à facção", disse ao UOL.

Quem pode atuar e o que pode ser feito já era algo estabelecido pelo CV. A grande evolução dessa forma de explorar a mobilidade urbana foi criar um aplicativo próprio, em que de 20% a 30% do valor da corrida ia para o tráfico. Alexandre Netto, delegado

União do CV e ADA contra milícia

Investigações de diferentes delegacias de polícia do Rio apontam ligação entre CV e ADA. Segundo as investigações, as facções criminosas têm estreitado um trato de não conflito e de parceria em negócios pontuais na zona oeste da cidade para fazer frente a grupos milicianos.