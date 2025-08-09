Quanto falta para projetos que desafogam a linha 3-Vermelha saírem do papel

A linha 3-Vermelha é a mais movimentada do Metrô de São Paulo. Só no mês de maio, recebeu mais de 22,7 milhões de passageiros, o que dá uma média de 730 mil pessoas se espremendo todos os dias nos vagões que circulam entre a estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, e Itaquera, na leste.

Os projetos para a construção de uma nova linha de metrô e para a extensão de uma outra vão ajudar a desafogar a rota. Veja abaixo as iniciativas e quanto devem demorar para virarem realidade.

Este texto faz parte do especial Futuro do metrô de São Paulo: Como anda a expansão das 6 novas linhas e mais 24 estações