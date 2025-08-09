Prepare-se para o frio: nova onda vem forte e deve ficar até quarta

Frio será mais intenso entre o domingo e o início da próxima semana. Neste período, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. As mínimas podem ficar abaixo de 10°C em várias cidades.

Previsão para domingo

Na região Sul, tempo será firme e frio nos três estados. Segundo a Climatempo, a previsão é de geada ao amanhecer em áreas da campanha, serra gaúcha, interior de SC e centro-sul do paraná. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, mas a sensação de frio persiste. No norte e noroeste do paraná, a umidade do ar pode atingir níveis de atenção ou alerta à tarde.

No Sudeste, ar polar provoca amanhecer muito frio. Domingo será de instabilidades entre o RJ e o ES, com chuva fraca a moderada entre a manhã e início da tarde. Pode chover de forma isolada no litoral paulista. Nas demais áreas de SP e MG, tempo firme e persistência do frio.

No Centro-Oeste, domingo será ensolarado. A massa de ar polar, entretanto, limita a elevação das temperaturas. "O dia pode começar bem gelado no extremo sudoeste e sul de MS, não descartando ocorrência para geada. GO e DF seguem com calor mais presente ao longo do dia, e a umidade entra novamente em níveis críticos à tarde", diz a Climatempo.

No Nordeste, tempo firme predomina em toda a faixa leste. Entre a BA e o RN, a previsão é de variação de nuvens e muito calor. No extremo sul do MA, pode chover fraco devido à instabilidade vinda do PA e TO. No interior, o ar seco se mantém e a umidade segue em níveis de alerta.