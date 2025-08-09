Assine UOL
Cotidiano

Prepare-se para o frio: nova onda vem forte e deve ficar até quarta

Do UOL, no Rio
Climatempo prevê que parte da população sentirá frio, mesmo com tardes ensolaradas
Climatempo prevê que parte da população sentirá frio, mesmo com tardes ensolaradas Imagem: Getty Images

A quinta onda de frio que atinge o Brasil neste ano deve permanecer até, pelo menos, a próxima quarta-feira, principalmente no centro-sul do país.

O que aconteceu

A quinta onda de massa polar pode provocar uma queda mais significativa de temperatura. Massa de ar polar proveniente da Argentina avança pelo Brasil neste sábado e derruba as temperaturas em boa parte do país, segundo a Climatempo.

Dessa vez, o frio permanecerá por mais dias consecutivos. De acordo com a Climatempo, a massa de ar polar continuará influenciando o tempo até pelo menos quarta-feira.

Frio será mais intenso entre o domingo e o início da próxima semana. Neste período, a massa polar estará mais presente sobre o centro-sul do Brasil, incluindo áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. As mínimas podem ficar abaixo de 10°C em várias cidades.

Previsão para domingo

Na região Sul, tempo será firme e frio nos três estados. Segundo a Climatempo, a previsão é de geada ao amanhecer em áreas da campanha, serra gaúcha, interior de SC e centro-sul do paraná. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens, mas a sensação de frio persiste. No norte e noroeste do paraná, a umidade do ar pode atingir níveis de atenção ou alerta à tarde.

No Sudeste, ar polar provoca amanhecer muito frio. Domingo será de instabilidades entre o RJ e o ES, com chuva fraca a moderada entre a manhã e início da tarde. Pode chover de forma isolada no litoral paulista. Nas demais áreas de SP e MG, tempo firme e persistência do frio.

No Centro-Oeste, domingo será ensolarado. A massa de ar polar, entretanto, limita a elevação das temperaturas. "O dia pode começar bem gelado no extremo sudoeste e sul de MS, não descartando ocorrência para geada. GO e DF seguem com calor mais presente ao longo do dia, e a umidade entra novamente em níveis críticos à tarde", diz a Climatempo.

No Nordeste, tempo firme predomina em toda a faixa leste. Entre a BA e o RN, a previsão é de variação de nuvens e muito calor. No extremo sul do MA, pode chover fraco devido à instabilidade vinda do PA e TO. No interior, o ar seco se mantém e a umidade segue em níveis de alerta.

Continua após a publicidade

No Norte, chove com intensidade moderada a forte entre AM, PA e RR. "Núcleos de instabilidade do PA podem avançar para o norte do TO, trazendo pancadas fracas e isoladas. O AC e RO ficam sob influência de ventos frios, com queda nas temperaturas e possibilidade de friagem em RO. O AP segue com tempo firme e sem chuva significativa", diz a Climatempo.

Frio começou ontem

As temperaturas começaram a cair ontem no Sul. A sensação de frio foi aumentando durante o fim de tarde e principalmente à noite nos três estados. A queda mais significativa ocorreu na Região Serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de cidades mais elevadas e de planalto do sul do Paraná.

Com presença de ciclone em alto mar e ventos empurrando umidade para a costa, havia possibilidade de "chuva congelada" na madrugada de hoje alto da Serra Catarinense. A Climatempo avaliou que a possibilidade era pequena, mas existia nas cidades de Bom Jardim da Serra, Urupema, Urubici e São Joaquim.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.