Assine UOL
Cotidiano

Mensagem de gratidão para o Dia dos Pais: 44 frases tocantes para agradecer

Do UOL, em São Paulo
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10)
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10) Imagem: Thinkstock

O Dia dos Pais também é tempo de reconhecer, com palavras sinceras, o quanto a presença paterna impacta nossas vidas. E poucas coisas emocionam tanto quanto uma mensagem de gratidão dita com o coração.

Se você deseja agradecer por tudo que seu pai representa, veja uma das 44 frases abaixo e transforme sua admiração em palavras que tocam fundo.

  1. Obrigado, pai, por estar sempre ao meu lado, mesmo nos momentos em que eu mal conseguia me enxergar.
  2. Sua dedicação moldou quem eu sou -- e eu sou profundamente grato por isso.
  3. Pai, você é a prova de que amor de verdade se constrói no dia a dia.
  4. Agradeço por cada conselho, cada abraço e cada olhar silencioso de apoio.
  5. Ter você como pai foi o maior presente que a vida me deu.
  6. Nem todas as palavras do mundo bastariam para dizer o quanto sou grato.
  7. Sua força me inspira, seu amor me sustenta. Obrigado por tudo, pai.
  8. Gratidão é pouco para o que sinto por você. É amor em forma de reconhecimento.
  9. Obrigado por ser o pilar da nossa família com tanto carinho e sabedoria.
  10. Pai, sua paciência e generosidade foram lições inesquecíveis.
  11. Agradeço por cada "sim" e ainda mais por cada "não" que me ensinou a crescer.
  12. Sua presença é o que mais me marcou na vida. Obrigado por existir.
  13. Pai, o mundo é um lugar melhor porque você está nele -- e na minha vida.
  14. Você não me deu apenas asas, mas também raízes.
  15. Obrigado por acreditar em mim até quando eu mesmo duvidava.
  16. Cada sacrifício seu foi um gesto silencioso de amor que jamais esquecerei.
  17. Você me mostrou o valor das pequenas atitudes. Gratidão eterna.
  18. Seu exemplo valeu mais do que qualquer discurso. Obrigado, pai.
  19. Pai, obrigado por nunca desistir de mim.
  20. A vida pode não ser fácil, mas com você ao lado, sempre foi mais leve.
  21. Sua presença me deu coragem para enfrentar o mundo.
  22. Obrigado por me ensinar que amor também é firmeza e cuidado.
  23. Cada gesto seu foi um ensinamento. Cada palavra, uma semente.
  24. Gratidão por todos os dias em que você colocou minha felicidade acima da sua.
  25. Ter um pai como você é uma bênção que agradeço todos os dias.
  26. Você sempre soube ouvir até meus silêncios. Obrigado.
  27. Obrigado por me ensinar o valor da responsabilidade com afeto.
  28. Cada lembrança sua é um motivo a mais para agradecer.
  29. Seu amor é meu porto seguro. Gratidão, pai.
  30. Você me ensinou que amor se traduz em atitudes.
  31. Obrigado por transformar dificuldades em lições e dores em abraços.
  32. Meu orgulho maior é poder te chamar de pai.
  33. Pai, você foi e sempre será meu herói silencioso.
  34. Agradeço pela sua forma simples e intensa de me amar.
  35. Não há palavra que defina melhor o que sinto por você do que gratidão.
  36. Obrigado por me mostrar como ser forte sem perder a ternura.
  37. Pai, sua história me guia e me inspira todos os dias.
  38. A maior herança que recebi foi seu exemplo de vida.
  39. Em cada passo que dou, levo comigo algo que você me ensinou.
  40. Gratidão por ser minha base firme em meio às tempestades.
  41. Com você, aprendi a importância de honrar minhas raízes.
  42. Pai, você fez mais do que criar -- você me formou.
  43. Obrigado por me amar com constância, mesmo quando eu não percebia.
  44. Toda vez que penso em gratidão, penso em você, pai.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.