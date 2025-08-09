Assine UOL
Cotidiano

Mensagem para o Dia dos Pais evangélica: veja 26 frases lindas para enviar

Do UOL, em São Paulo
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10)
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10) Imagem: iStock

No Dia dos Pais, muitas famílias evangélicas buscam mensagens que unam fé e amor para homenagear os pais. Palavras carregadas de espiritualidade e gratidão fortalecem os laços familiares e abençoam a caminhada de quem guia e protege.

Selecionamos 26 frases evangélicas lindas e inspiradoras para você enviar neste Dia dos Pais, transmitindo carinho, fé e reconhecimento àquele que é um verdadeiro exemplo de amor e dedicação.

  1. Que Deus abençoe seu coração, pai, e guie seus passos sempre.
  2. Pai, sua fé é nossa maior herança.
  3. Que o Senhor derrame sobre você bênçãos sem fim neste Dia dos Pais.
  4. Obrigado por ser um pai segundo o coração de Deus.
  5. Pai, que a paz de Cristo habite em seu lar e em seu coração.
  6. Sua vida é um testemunho vivo do amor de Deus.
  7. Que o Espírito Santo renove sua força todos os dias, pai.
  8. Obrigado por orar por mim e guiar minha vida com fé.
  9. Pai, que a graça do Senhor seja sempre abundante em sua vida.
  10. Você é um exemplo de humildade e devoção.
  11. Que o Senhor fortaleça sua caminhada hoje e sempre.
  12. Pai, sua sabedoria vem do alto e ilumina nossa família.
  13. Que a luz de Deus brilhe em seu caminho neste Dia dos Pais.
  14. Obrigado por ser um pastor em nossa casa.
  15. Que a bondade e a misericórdia do Senhor estejam com você.
  16. Pai, que sua fé continue a nos inspirar.
  17. Que o Senhor renove suas forças e te faça vencer todas as batalhas.
  18. Sua confiança em Deus é a base do nosso lar.
  19. Pai, que sua vida seja repleta de vitórias e bênçãos.
  20. Obrigado por ensinar o amor de Cristo com palavras e ações.
  21. Que o Senhor te guie e te proteja hoje e sempre.
  22. Pai, sua oração é um presente para toda a família.
  23. Que Deus te cubra de graças neste Dia dos Pais.
  24. Pai, sua dedicação é uma luz para nossos caminhos.
  25. Que o amor de Deus preencha seu coração e seu lar.
  26. Obrigado por ser um pai abençoado e um exemplo de fé.

