Polícia investiga morte de menina de 4 anos em escola do Piauí

De imediato, uma das professoras retirou o móvel, enquanto outra a levou rapidamente para a enfermaria da escola. A enfermeira iniciou os primeiros atendimentos e, ao constatar a gravidade da situação, acionou o SAMU. Grupo Educacional CEV, em nota

Seguindo orientação do SAMU, a equipe escolar levou a menina até o posto de atendimento mais próximo, no bairro Satélite. Durante o trajeto, a equipe do SAMU, que acompanhava por telefone, orientou que a equipe parasse junto a uma ambulância, que encontrou no caminho.

A professora enviou a localização de onde estava sendo feito o atendimento de emergência na UTI móvel à família. Em seguida, chegaram ao local o pai e a mãe da menina. A mãe afirmou em coletiva de imprensa que, ao chegar, "viu o que nenhuma mãe queria ver".

Não há palavras que possam diminuir a dor e o sofrimento vividos, mas reconhecemos a fragilidade da vida humana e que, por mais rigorosos que sejam nossos cuidados, ainda estamos sujeitos a riscos invisíveis ou de probabilidade remota. Grupo Educacional CEV, em nota

A DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) investiga o caso e tem 30 dias para a conclusão. O Ministério Público instaurou procedimento administrativo para apurar as medidas estruturais e pedagógicas existentes nas instituições de ensino do Piauí para prevenir acidentes, entre eles a implementação da capacitação de noções de primeiros socorros a professores e funcionários de escolas públicas e privadas.

A menina tinha completado 4 anos na última segunda-feira. Ela era filha de um oficial do Exército e da fotógrafa Dayana Brasil. Em coletiva de imprensa realizada na quinta, a mãe afirmou que, no dia da tragédia, levou a filha e o irmão gêmeo dela para a escola, para comemorar o aniversário. Ela pretendia busca-los mais cedo.