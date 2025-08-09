Médica e estudante: quem são as vítimas de acidente entre ônibus e carreta

Colisão entre ônibus e carreta foi frontal. O impacto ocorreu em uma curva da estrada, por volta das 21h40, no quilômetro 648 da BR-163.

O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos moderados. Não há novas informações sobre seu estado de saúde desde o resgate. Ele dirigia um Volvo modelo FH440 que carregava uma carga de caroço de algodão.

Devido à gravidade do acidente, o trabalho é complexo para as equipes no local. A perícia foi concluída ainda durante a madrugada. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que "a dinâmica exata do sinistro está sendo apurada pela polícia rodoviária federal". "Mais informações serão divulgadas após a conclusão do laudo pericial", informou.

O tráfego de veículos no local foi liberado às 7h43. A concessionária já faz a limpeza e a remoção dos veículos da pista.

A empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido. Em nota publicada em redes sociais, a Rio Novo Transportes afirmou que "a prioridade é cuidar das vítimas e de seus familiares" e que suas equipes estão nos hospitais para oferecer o apoio necessário.