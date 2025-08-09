Suspeito de envolvimento em abordagem que acabou com PM baleado é preso

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, suspeito de envolvimento no caso de um policial militar baleado na região de Paraisópolis na última quinta-feira (7).

O que aconteceu

Suspeito foi detido por posse ilegal de um revolver calibre 38. Ele, que não teve o nome divulgado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi preso na rua Herbert Spencer.

Com o homem, foram apreendidos a arma com numeração suprimida e munições. A SSP informou que durante patrulhamento, policiais militares foram alertados sobre o suspeito e conseguiram localizá-lo. O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).