Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos

Do UOL, em São Paulo
Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA)
Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA) Imagem: Divulgação/PMMA

Duas pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no Maranhão ontem à tarde. A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib (PSB-MA).

O que aconteceu

  • O piloto e uma passageira morreram no acidente. Eles foram identificados como Victor Manoel Britto e Bruna Emanoely, que era médica veterinária.
  • A queda da aeronave aconteceu na cidade de Santo Amaro. O avião foi encontrado nas dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.
  • A causa do acidente ainda é desconhecida. O modelo da aeronave anfíbia é Scoda Super Petrel e passará por perícia durante a investigação da polícia

