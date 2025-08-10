Assine UOL
Cotidiano

Corpo é encontrado dentro de canal no Guarujá, vítima não foi identificada

Do UOL, em São Paulo
Homem foi encontrado morto em canal no Guarujá - SP
Homem foi encontrado morto em canal no Guarujá - SP Imagem: Reprodução/@dronefox_

Um homem foi encontrado morto na noite de ontem em um canal no bairro Vila Aurea, no Guarujá (litoral de São Paulo).

O que aconteceu

A vítima ainda não identificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo, de acordo com nota da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O óbito foi constatado no local. A perícia esteve presente para coletar evidências.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia do Guarujá. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

