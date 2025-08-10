Corpo é encontrado dentro de canal no Guarujá, vítima não foi identificada

Um homem foi encontrado morto na noite de ontem em um canal no bairro Vila Aurea, no Guarujá (litoral de São Paulo).
O que aconteceu
A vítima ainda não identificada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo, de acordo com nota da SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O óbito foi constatado no local. A perícia esteve presente para coletar evidências.
O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia do Guarujá. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.