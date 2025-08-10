Escutas em cela ajudaram a incriminar mandante das mortes de Bruno e Dom

Acusados de assassinar Bruno e Dom também mencionaram destruição de provas. Os áudios revelam detalhes do descarte das armas usadas nos assassinatos. Uma espingarda foi jogada no rio por um menor de idade, diz Amarildo. "Eu mandei ele jogar", afirmou.

PF concluiu que Jefferson atirou primeiro em Bruno, pelas costas. A investigação aponta que o agente da Funai perdeu o controle da embarcação após ser atingido. Amarildo atirou em Dom, que morreu na hora. Bruno ainda estava vivo quando recebeu o último disparo, feito por Jefferson.

Colômbia encomendou a morte de Bruno para evitar prejuízos à sua atividade criminosa. "Ele queria se vingar e desejava a morte, desejava que o Bruno fosse eliminado para que não causasse prejuízo à sua atividade ilícita de pesca", disse o delegado Sávio Pinzon ao Fantástico.

Amarildo e Jefferson são réus no processo. Eles confessaram a execução e a ocultação dos corpos. Já Colômbia nega envolvimento nos crimes. A Justiça decidiu que ele será julgado separadamente como mandante das mortes.

Colômbia está preso desde 2022. Junto a ele, outras oito pessoas foram indiciadas pela PF por participarem da execução dos homicídios e da ocultação dos cadáveres das vítimas. A defesa de Colômbia afirmou ao Fantástico que as provas não são suficientes para concluir que ele é culpado.

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem na Amazônia. Os restos mortais deles foram encontrados dez dias depois. Eles foram mortos a tiros, esquartejados, queimados e enterrados, de acordo com a conclusão da perícia.