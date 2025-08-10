Assine UOL
Cotidiano

Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

Giacomo Vicenzo
Do UOL, em São Paulo
Médica veterinária de 23 anos viajava para encontrar pai no Dia dos Pais
Médica veterinária de 23 anos viajava para encontrar pai no Dia dos Pais Imagem: Instagram

A veterinária que morreu na queda de um avião de pequeno porte no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, viajava de Santa Inês (MA) para São Luís para comemorar o Dia dos Pais.

O que aconteceu

Bruna Emanoely pegou carona com um amigo da família. O piloto Victor Manoel Britto também morreu no acidente. "Ela foi passar o Dia dos Pais com o pai dela em São Luís", disse a tia da jovem, Nelyany Araújo.

Bruna era muito amada por todos, muito família, muito amorosa. Nós estamos sofrendo muito. A família está enlutada, todos consternados
Nelyany Araújo, tia de Bruna

Nelyany Araújo e Bruna (esquerda)
Nelyany Araújo e Bruna (esquerda) Imagem: Arquivo pessoal

Bruna trabalhava em clínica privada atendendo animais de produtores rurais. A família, que é dona de um restaurante em Santa Inês, divulgou nota dizendo que "sua alegria, carinho e luz estarão para sempre vivos em nossa memória e nos corações de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela".

Restaurante da família publicou nota de pesar
Restaurante da família publicou nota de pesar Imagem: Reprodução/Instagram

O acidente

A queda da aeronave aconteceu na cidade de Santo Amaro. O avião foi encontrado nas dunas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

A causa do acidente ainda é desconhecida. O modelo da aeronave anfíbia é Scoda Super Petrel e passará por perícia.

Continua após a publicidade
Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA)
Destroços do avião de pequeno porte que caiu nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA) Imagem: Divulgação/PMMA

Aeronave pertencia a deputado estadual. Francisco Nagib (PSB-MA) lamentou a tragédia.

Piloto era amigo do deputado e filho de empresário do agronegócio. "Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras", disse o deputado.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.