Veterinária morta em queda de avião no MA viajava para ver o pai

A veterinária que morreu na queda de um avião de pequeno porte no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, viajava de Santa Inês (MA) para São Luís para comemorar o Dia dos Pais.

O que aconteceu

Bruna Emanoely pegou carona com um amigo da família. O piloto Victor Manoel Britto também morreu no acidente. "Ela foi passar o Dia dos Pais com o pai dela em São Luís", disse a tia da jovem, Nelyany Araújo.