Mensagem de bom dia para o Dia dos Pais: 45 frases carinhosas para enviar

Do UOL, em São Paulo
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10)
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10) Imagem: iStock

O Dia dos Pais merece começar com palavras de carinho, gratidão e reconhecimento. Uma mensagem logo cedo pode transformar o domingo e aquecer o coração daquele que sempre esteve presente com amor e dedicação.

Confira a seguir 45 frases carinhosas de bom dia para desejar um Feliz Dia dos Pais e dar início à homenagem com afeto e inspiração.

  1. Bom dia, pai! Que seu domingo seja tão especial quanto o amor que sinto por você.
  2. Feliz Dia dos Pais! Que hoje seu coração desperte em paz e gratidão.
  3. Acorde com a certeza de que você é o melhor pai do mundo.
  4. Que seu dia comece com sorrisos e termine com abraços sinceros.
  5. Bom dia! Hoje é o seu dia, e você merece todas as homenagens.
  6. Que a luz do dia ilumine o pai incrível que você é!
  7. Feliz Dia dos Pais! Que sua manhã comece com orgulho e amor.
  8. Pai, desejo um domingo repleto de alegria desde o primeiro raio de sol.
  9. Você merece acordar sorrindo hoje e todos os dias.
  10. Que o amor que você espalha volte em forma de felicidade neste Dia dos Pais.
  11. Bom dia! Hoje é dia de celebrar o homem que me ensinou tudo.
  12. Que seu café da manhã venha acompanhado de carinho e gratidão.
  13. Pai, que a sua manhã seja leve e cheia de bons sentimentos.
  14. Acordar e lembrar que tenho você como pai já é um presente.
  15. Bom dia, meu herói! Que sua jornada hoje seja de amor e reconhecimento.
  16. Feliz Dia dos Pais! Acorde com a certeza de que é amado demais.
  17. Que a energia de hoje te envolva com paz e orgulho da família linda que construiu.
  18. Pai, que seu dia comece com fé, força e muitos abraços!
  19. Desejo que a sua manhã seja tranquila, alegre e cheia de amor.
  20. Bom dia, pai! Que o céu te cubra de bênçãos neste domingo especial.
  21. Você é a razão do meu sorriso hoje. Feliz Dia dos Pais!
  22. Que este domingo comece com gratidão e termine com emoção.
  23. Pai, que seu despertar seja suave como o amor que sinto por você.
  24. Feliz Dia dos Pais! Que você se sinta abraçado desde o amanhecer.
  25. Bom dia! Que o sol aqueça seu coração com orgulho de tudo o que é.
  26. Hoje é dia de celebrar você desde o primeiro "bom dia".
  27. Pai, desejo um domingo cheio de paz, amor e reconhecimento.
  28. Que a primeira coisa que você sinta hoje seja o meu carinho.
  29. Acorde com a certeza de que é exemplo e inspiração.
  30. Feliz Dia dos Pais! Seu amor é o meu melhor despertar.
  31. Um novo dia começa e com ele, a celebração do seu amor por nós.
  32. Pai, que sua manhã seja serena e o dia inteiro, memorável.
  33. Um café com amor e um dia com afeto: Feliz Dia dos Pais!
  34. Que você acorde com a alegria de ser tão importante para mim.
  35. Bom dia! Hoje é dia de agradecer por tudo que você representa.
  36. Que o seu coração se encha de boas lembranças desde cedo.
  37. Feliz Dia dos Pais! Que a paz e o orgulho estejam com você desde o amanhecer.
  38. Que seu dia comece com amor e seja preenchido com mais ainda.
  39. Bom dia, pai! Que o amor esteja em cada detalhe do seu domingo.
  40. Pai, hoje você acorda sendo celebrado, admirado e amado.
  41. Que sua manhã seja calma, seu dia cheio de surpresas boas.
  42. Um novo dia nasce, e com ele, mais motivos para te admirar.
  43. Feliz Dia dos Pais! Você merece o melhor desde o amanhecer.
  44. Pai, que sua manhã seja o início de um dia inesquecível.
  45. Bom dia! Que a felicidade que você plantou em mim floresça hoje em você.

