Polícia investiga golpe 'boa noite, Cinderela' a turistas britânicos no Rio

A Polícia Civil investiga três mulheres suspeitas de aplicar o golpe "boa noite, Cinderela" contra dois turistas britânicos no Rio. Um vídeo compartilhado nas redes mostra uma vítima desnorteada sendo deixada na praia de Ipanema. Os jovens relataram prejuízo de R$ 110 mil.

O que aconteceu

Dois jovens universitários conheceram três mulheres em uma roda de samba na Lapa. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira (7) e a madrugada de quinta (8). As vítimas afirmaram à Polícia Civil que, depois, foram para uma região boêmia da zona sul, quando teriam sido dopados pelas mulheres.

Vídeos feitos por uma testemunha mostram um dos jovens caindo na areia de Ipanema, enquanto as mulheres fogem em um táxi. Uma das vítimas afirmou ter recebido uma caipirinha das mulheres entre a Lapa e a zona sul e, em seguida, perdido a consciência.