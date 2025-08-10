Versículos para o Dia dos Pais: veja 19 mensagens bíblicas especiais

O Dia dos Pais é uma ocasião perfeita para celebrar o amor e a proteção que só um pai pode oferecer, e para muitas pessoas, a fé é parte fundamental dessa relação. Versículos bíblicos trazem palavras de sabedoria, esperança e inspiração que tocam o coração e fortalecem os laços familiares.

Veja abaixo 19 versículos bíblicos especialmente escolhidos para o Dia dos Pais, para que você possa compartilhar mensagens cheias de fé e carinho que homenageiam a importância do seu pai ou figura paterna.