Até quando vai o frio? Veja previsão para frente fria nos próximos dias

O frio no Centro-Sul do Brasil ainda não vai embora. Uma nova massa de ar frio está a caminho e deve chegar no meio desta semana, prolongando o período de temperaturas baixas. O calor deve vir apenas na segunda quinzena do mês, segundo a MetSul Meteorologia.

O que aconteceu

Nova massa de ar frio vem aí. Segundo a MetSul, essa nova incursão será diferente da que atua neste momento. Ela terá trajetória marítima, avançando pelo oceano, enquanto a atual veio pelo interior do continente. Isso tende a reduzir sua intensidade, mas não a impedir que as madrugadas sigam geladas.

Menos intensa, mas ainda gelada. Mesmo mais fraca, a nova frente fria será suficiente para manter mínimas negativas e geadas em muitas cidades do Sul e do Sudeste. O frio desta primeira metade da semana será provocado pela massa de ar continental que já está sobre a região, e o frio da segunda metade virá da nova massa marítima.