Cerco a chefe de facção no RN durou 22 horas e terminou com 3 mil tiros

Um cerco policial na cidade de Extremoz, na Grande Natal, terminou com a morte do criminoso mais procurado do Rio Grande do Norte durou 22 horas.

O que aconteceu

Marcelo Johnny Viana Bastos, 32, era o chefe de uma organização criminosa chamada Novo Cangaço. O homem, conhecido como Marcelo Pica-Pau, era considerado o criminoso mais procurado do estado desde maio de 2025. A polícia acredita que ele também agia em outros estados, como Pernambuco e Paraíba.

Pica-pau já vinha sendo monitorado, mas sempre conseguia fugir da polícia. No dia 27 de julho, o cerco foi montado com mais de cem policiais em uma casa alugada onde ele vivia, no bairro Porta do Sol. "Tinha mais policiamento que morador na rua", comentou um dos vizinhos.