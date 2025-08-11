186 cidades em SP, MG e RJ recebem alerta de geada para as próximas horas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de geada para 186 cidades em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O alerta entra em vigor à meia-noite desta terça-feira (12) e segue até às 7h. O aviso é emitido quando há previsão de temperaturas suficientemente baixas para provocar a formação de gelo sobre superfícies expostas, como plantas, veículos, telhados e o solo, geralmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Esse tipo de alerta é importante principalmente para agricultores. A baixa temperatura atrelada à geada pode danificar ou destruir plantas sensíveis ao frio, além de afetar a qualidade e a produtividade das colheitas.