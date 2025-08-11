Assine UOL
186 cidades em SP, MG e RJ recebem alerta de geada para as próximas horas

Do UOL, em São Paulo
Geada
Geada Imagem: Tempo em Guarapuava/Twitter

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de geada para 186 cidades em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O alerta entra em vigor à meia-noite desta terça-feira (12) e segue até às 7h. O aviso é emitido quando há previsão de temperaturas suficientemente baixas para provocar a formação de gelo sobre superfícies expostas, como plantas, veículos, telhados e o solo, geralmente durante a madrugada e as primeiras horas da manhã.

Esse tipo de alerta é importante principalmente para agricultores. A baixa temperatura atrelada à geada pode danificar ou destruir plantas sensíveis ao frio, além de afetar a qualidade e a produtividade das colheitas.

Veja as cidades com o alerta:

Minas Gerais

  • Aiuruoca (MG)
  • Alagoa (MG)
  • Albertina (MG)
  • Alfenas (MG)
  • Alpinópolis (MG)
  • Alterosa (MG)
  • Andradas (MG)
  • Arceburgo (MG)
  • Areado (MG)
  • Baependi (MG)
  • Bandeira do Sul (MG)
  • Boa Esperança (MG)
  • Bocaina de Minas (MG)
  • Bom Jesus da Penha (MG)
  • Bom Repouso (MG)
  • Borda da Mata (MG)
  • Botelhos (MG)
  • Brazópolis (MG)
  • Bueno Brandão (MG)
  • Cabo Verde (MG)
  • Caldas (MG)
  • Camanducaia (MG)
  • Cambuí (MG)
  • Cambuquira (MG)
  • Campanha (MG)
  • Campestre (MG)
  • Campo do Meio (MG)
  • Campos Gerais (MG)
  • Capetinga (MG)
  • Careaçu (MG)
  • Carmo da Cachoeira (MG)
  • Carmo de Minas (MG)
  • Carmo do Rio Claro (MG)
  • Carvalhópolis (MG)
  • Carvalhos (MG)
  • Cássia (MG)
  • Caxambu (MG)
  • Conceição da Aparecida (MG)
  • Conceição das Pedras (MG)
  • Conceição do Rio Verde (MG)
  • Conceição dos Ouros (MG)
  • Congonhal (MG)
  • Consolação (MG)
  • Cordislândia (MG)
  • Cristina (MG)
  • Cruzília (MG)
  • Córrego do Bom Jesus (MG)
  • Delfim Moreira (MG)
  • Divisa Nova (MG)
  • Dom Viçoso (MG)
  • Elói Mendes (MG)
  • Espírito Santo do Dourado (MG)
  • Estiva (MG)
  • Extrema (MG)
  • Fama (MG)
  • Fortaleza de Minas (MG)
  • Gonçalves (MG)
  • Guaranésia (MG)
  • Guaxupé (MG)
  • Heliodora (MG)
  • Ibitiúra de Minas (MG)
  • Inconfidentes (MG)
  • Ipuiúna (MG)
  • Itajubá (MG)
  • Itamogi (MG)
  • Itamonte (MG)
  • Itanhandu (MG)
  • Itapeva (MG)
  • Itaú de Minas (MG)
  • Jacuí (MG)
  • Jacutinga (MG)
  • Jesuânia (MG)
  • Juruaia (MG)
  • Lambari (MG)
  • Liberdade (MG)
  • Luminárias (MG)
  • Machado (MG)
  • Maria da Fé (MG)
  • Marmelópolis (MG)
  • Monsenhor Paulo (MG)
  • Monte Belo (MG)
  • Monte Santo de Minas (MG)
  • Monte Sião (MG)
  • Munhoz (MG)
  • Muzambinho (MG)
  • Natércia (MG)
  • Nova Resende (MG)
  • Olímpio Noronha (MG)
  • Ouro Fino (MG)
  • Paraguaçu (MG)
  • Paraisópolis (MG)
  • Passa Quatro (MG)
  • Passa Vinte (MG)
  • Passos (MG)
  • Pedralva (MG)
  • Piranguçu (MG)
  • Piranguinho (MG)
  • Poço Fundo (MG)
  • Poços de Caldas (MG)
  • Pouso Alegre (MG)
  • Pouso Alto (MG)
  • Pratápolis (MG)
  • Santa Rita de Caldas (MG)
  • Santa Rita do Sapucaí (MG)
  • Santana da Vargem (MG)
  • Sapucaí-Mirim (MG)
  • Senador Amaral (MG)
  • Senador José Bento (MG)
  • Seritinga (MG)
  • Serrania (MG)
  • Silvianópolis (MG)
  • Soledade de Minas (MG)
  • São Bento Abade (MG)
  • São Gonçalo do Sapucaí (MG)
  • São José da Barra (MG)
  • São José do Alegre (MG)
  • São João Batista do Glória (MG)
  • São João da Mata (MG)
  • São Lourenço (MG)
  • São Pedro da União (MG)
  • São Sebastião da Bela Vista (MG)
  • São Sebastião do Paraíso (MG)
  • São Sebastião do Rio Verde (MG)
  • São Thomé das Letras (MG)
  • São Tomás de Aquino (MG)
  • Tocos do Moji (MG)
  • Toledo (MG)
  • Três Corações (MG)
  • Três Pontas (MG)
  • Turvolândia (MG)
  • Varginha (MG)
  • Virgínia (MG)
  • Wenceslau Braz (MG)

São Paulo

  • Aguaí (SP)
  • Águas da Prata (SP)
  • Águas de Lindóia (SP)
  • Altinópolis (SP)
  • Amparo (SP)
  • Bragança Paulista (SP)
  • Caconde (SP)
  • Campos do Jordão (SP)
  • Casa Branca (SP)
  • Cássia dos Coqueiros (SP)
  • Cruzeiro (SP)
  • Divinolândia (SP)
  • Estiva Gerbi (SP)
  • Espírito Santo do Pinhal (SP)
  • Guaratinguetá (SP)
  • Itapira (SP)
  • Itirapuã (SP)
  • Itobi (SP)
  • Joanópolis (SP)
  • Lavrinhas (SP)
  • Lindóia (SP)
  • Mococa (SP)
  • Mogi Guaçu (SP)
  • Mogi Mirim (SP)
  • Monte Alegre do Sul (SP)
  • Monteiro Lobato (SP)
  • Patrocínio Paulista (SP)
  • Pedra Bela (SP)
  • Pindamonhangaba (SP)
  • Pinhalzinho (SP)
  • Piquete (SP)
  • Queluz (SP)
  • São Bento do Sapucaí (SP)
  • São José do Rio Pardo (SP)
  • São José dos Campos (SP)
  • São João da Boa Vista (SP)
  • São Sebastião da Grama (SP)
  • Santo Antônio da Alegria (SP)
  • Santo Antônio de Posse (SP)
  • Santo Antônio do Jardim (SP)
  • Santo Antônio do Pinhal (SP)
  • Serra Negra (SP)
  • Socorro (SP)
  • Tambaú (SP)
  • Tapiratiba (SP)
  • Tuiuti (SP)
  • Vargem (SP)
  • Vargem Grande do Sul (SP)

Rio de Janeiro

  • Itatiaia (RJ)
  • Resende (RJ)

